Sevgilinize/Eşinizi sormamanız gereken sorular

Beni hiç aldatacak mısın?



Böyle bir sorunun karşılığı olarak ne tür bir cevap bekliyorsunuz? Duymak istediğiniz cevap elbette "Hayır" ama ilişkiniz zaten güzel gidiyorsa neden böyle bir soru sorma ihtiyacı duyuyorsunuz? Bu soru ilişkinize veya partnerinize yeterince güvenmediğiniz sinyalini verebilir.

Güzel miyim?

Sözleriyle ve davranışlarıyla, partneriniz size sık sık çok güzel olduğunuzu söyledi veya hissettirdi ama siz yine de ısrarla sormak istiyorsunuz. Partnerinizden güzelliğinizi ölçmesini istemek ve hatta başkalarıyla kıyaslamasını istemek onu huzursuz edebilir.



Senden önce ölürsem bir daha evlenir misin?

Ölüm konusu her zaman hassas bir konudur. Her bireyin ölüme ve yas dönemine bakış açısı aynı olmayabilir. Bu soru partnerinizi rahatsız edebilir.