Sosyal medyada aldatmak: Microcheating nedir?

ABD'deki Just Mind Danışmanlık merkezlerinin sahibi ve terapist William Schroeder, uzaktan çalışmanın artmasıyla birlikte, bir ilişkide nelere izin verildiğinin sınırlarını zorlamanın daha da yaygınlaştığını söylüyor.

Sosyal medyada bir iş arkadaşının fotoğrafını beğenmek veya onlara direkt mesaj göndermek bu sorunun parçaları olarak gösteriliyor.

Schroeder, şunları söylüyor: “İnsanlar daha fazla dijital ilişki yaşıyor, bu da bir nevi bunun için daha fazla alan yaratıyor. Evden çalışma ortamında bu daha da kolay gerçekleşebilir çünkü gerçekten düşük risklidir.”

NELERİ İÇERİYOR?

Avustralyalı psikolog Melanie Schilling tarafından popüler hale getirilen bir terim olan microcheating (mikroaldatma) bir partnerle açıkça konuşamayacağınız bir davranış, fiziksel veya duygusal bir ilişkiden kısa herhangi bir şey olabilir.

Kaçamak sosyal medya sohbetlerinin yanı sıra, bir iş arkadaşınızla konuşmak için su soğutucusunda çok uzun süre oyalanmak, kendi ilişkinizin kişisel ayrıntılarını paylaşmak veya birini göreceğinizi biliyorsanız giyinmek anlamına da gelebilir.

Kaliforniya'da psikolog olan ve “Relationships Made Easy” podcast'inin sunuculuğunu yapan Abby Medcalf, “Biz buna daha yeni bir etiket koyduk” dedi.

Ancak Medcalf, son yıllarda hastalarının çoğunda mikro aldatmanın mesajlaşmayı veya sosyal medyadaki mesajları içerdiğini belirtti.

HERKES İÇİN ÖNEMLİ Mİ?

İlişki normları geliştikçe ve “polyamory” gibi terimler gölgelerden çıktıkça, bir fotoğrafı beğenmek veya yorum yapmak oldukça zararsız görünebilir.

Medcalf, birçok çiftin bunu önemsemediğini, ancak önemseyenlerin de bunun için kendilerini kötü hissetmemeleri gerektiğini söylüyor.

Medcalf, “Partneriniz bundan hoşlanmıyorsa, bunu bilmiyorsa ya da bilse hoşlanmayacaksa bu bir aldatmadır” dedi.

