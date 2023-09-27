Sosyal medyanın ilişkilerdeki rolü: Karşılaştırmayı nasıl bırakabilirsiniz?

Sosyal medyada gördüğünüz çiftlerin paylaşımları, sizin ilişkinizin iyi gitmediğini, yeterince mutlu olmadığınızı veya "mükemmel bir çift" olmadığınızı düşündürebilir. Eğer kendinizi karşılaştırma yaparken buluyorsunuz bunları yapmayı deneyin...
Neden ilişkinize güvenmiyorsunuz?
Sosyal medyada gördüğünüz çiftlerle, kendi ilişkinizi kıyaslamanızın altında özgüven eksikliği yaşamanız yatıyor olabilir. Birlikte fotoğraf paylaşmamanız gerçekten bir problem mi yoksa bunu takipçilerinizi memnun etmek için mi yapmak istiyorsunuz? Mutsuz olduğumuzda bunu ilişkimize yansıtma eğiliminde oluruz. Yapmanız gereken ilk şey kendinize yönelmek ve mutsuzluğunuzun sebebini öğrenmek.
Kamera arkasında neler yaşandığını bilmiyorsunuz
Hiçbir ilişki mükemmel değildir. Dünyayı gezen, iyi yemekler yiyen ve sürekli mutlu görünen bir çift, aslında her ilişkide olduğu gibi sorunlar yaşayabilir. Bir ilişkide neler yaşanıp bittiğini hiçbir zaman tamamen bilemezsiniz. Gerçekçi olmaya çalışın.
Elinizdekilerin kıymetini bilin
Sosyal medyada gördüklerinize özenmek yerine partnerinizin hayatınızdaki yerine odaklanın. Neden onunla birliktesiniz? Sizi neden mutlu ediyor? Sahip olmadıklarınıza odaklanmak yerine sahip olduklarınızın değerini bilin.
Partnerinizle konuşun
Karşılaştırmayı bırakmanıza rağmen tatmin olmadıysanız partnerinizle konuşmayı deneyin. İletişim kurmak birbirinize karşı dürüst olmanızı sağlayacaktır.
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