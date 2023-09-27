Sosyal medyanın ilişkilerdeki rolü: Karşılaştırmayı nasıl bırakabilirsiniz?

Sosyal medyada gördüğünüz çiftlerin paylaşımları, sizin ilişkinizin iyi gitmediğini, yeterince mutlu olmadığınızı veya "mükemmel bir çift" olmadığınızı düşündürebilir. Eğer kendinizi karşılaştırma yaparken buluyorsunuz bunları yapmayı deneyin...



Neden ilişkinize güvenmiyorsunuz?

Sosyal medyada gördüğünüz çiftlerle, kendi ilişkinizi kıyaslamanızın altında özgüven eksikliği yaşamanız yatıyor olabilir. Birlikte fotoğraf paylaşmamanız gerçekten bir problem mi yoksa bunu takipçilerinizi memnun etmek için mi yapmak istiyorsunuz? Mutsuz olduğumuzda bunu ilişkimize yansıtma eğiliminde oluruz. Yapmanız gereken ilk şey kendinize yönelmek ve mutsuzluğunuzun sebebini öğrenmek.

