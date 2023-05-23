Tanışma ile ilişki arasında kalan evre: Situationship ilişkisi

Hoşlandığınız kişiyle konuşmaya başladınız ve bu konuşmaların iyi bir yere varabileceğini düşünüyorsunuz ama çok da emin değilsiniz. Eğer "Şimdi biz neyiz?" sorusunu sormaya başladıysanız "situationship" ilişki terimiyle tanışın.
ADI KONULMAMIŞ İLİŞKİ
Henüz adı konulmamış bir ilişkiniz varsa "situationship" ilişkiyi deneyimliyorsunuz. Tanışma evresi ile ilişki arasında duran bu belirsiz dönem oldukça sinir bozucu olabilir. "Situationship" ilişkisinde, tanışma evresinden çıkmış ve birbirinizi artık daha iyi tanıyorsunuzdur. Birbirinizle zaman geçirmeyi seviyor ama henüz ciddi sözler vermek için erken olduğunu düşünüyorsunuz.
İŞARETLERİ NEDİR?
Peki bir "situationship" ilişkisinde olduğunuzu nasıl anlarsınız?
- Henüz sizi arkadaşlarıyla veya ailesiyle tanıştırmak istemiyor.
- Onun başkalarıyla görüşüp görüşmediğinden emin değilsiniz.
-Bağlılık, beklentiler ve sınırlar üzerine konuşmadınız.
- Sizi kandırdığına dair ipuçları yakaladınız.
- Ciddi konular söz konusu olduğunda sizi geçiştirmeye çalışıyor.
- Hayatınızı merak etmiyor, sorular sormuyor.
- Hayaller, hedefler veya değerler üzerine çok fazla konuşmuyorsunuz.
PEKİ NE YAPMALISINIZ?
Bu belirsizlikten kurtulmak istiyorsanız adım atmalısınız. Eğer ilişkinin adının konulmaması iki taraf için de sorun değilse bu şekilde devam edebilirsiniz. Ancak ilişkinin bir yere varıp varmayacağını öğrenmek istiyorsanız önce ne istediğinize karar verin.
İçinize dönün ve kendinize "Bir ilişkiden ne istiyorsun?" veya "Beklentilerin neler?" gibi sorular sorun. Eğer bir ilişkiden beklentiniz konusunda karar verdiyseniz karşınızdaki ile konuşabilirsiniz.