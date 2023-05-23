Tanışma ile ilişki arasında kalan evre: Situationship ilişkisi

Hoşlandığınız kişiyle konuşmaya başladınız ve bu konuşmaların iyi bir yere varabileceğini düşünüyorsunuz ama çok da emin değilsiniz. Eğer "Şimdi biz neyiz?" sorusunu sormaya başladıysanız "situationship" ilişki terimiyle tanışın.



ADI KONULMAMIŞ İLİŞKİ

Henüz adı konulmamış bir ilişkiniz varsa "situationship" ilişkiyi deneyimliyorsunuz. Tanışma evresi ile ilişki arasında duran bu belirsiz dönem oldukça sinir bozucu olabilir. "Situationship" ilişkisinde, tanışma evresinden çıkmış ve birbirinizi artık daha iyi tanıyorsunuzdur. Birbirinizle zaman geçirmeyi seviyor ama henüz ciddi sözler vermek için erken olduğunu düşünüyorsunuz.

