Ten açlığına (skin hunger) dair merak edilenler (Ten açlığı nedir?)

Herhangi bir fiziksel temasa maruz kalmadığımız zamanlarda veya fiziksel temas alamadığımızda ortaya çıkan duruma "ten açlığı" ya da "dokunma açlığı" denir. Doğduğumuz andan itibaren fiziksel temasa ihtiyaç uyarız. İleri yaşlarda hem fiziksel ve zihinsel sağlığımız için temas halinde olmaya devam ederiz.
Yeni tanıştığımız insanlarla tokalaşıyor, sevdiğimiz insanlara sımsıkı sarılıyoruz. Günlük hayatımızda pek çok insanla fiziksel temasta bulunuyoruz. Peki temas azaldığında ne oluyor?
TEN AÇLIĞI NASIL ANLAŞILIR?
Ten açlığı duyulduğunda normalden daha agresif davranışlar ortaya çıkar. Dokunma ihtiyacınız yeterince karşılanmadığında sebepsiz yere daha öfkeli ve sinir davranışlar sergileyebilirsiniz. Uyku sorunları, yeme bozuklukları, öz saygı yoksunluğu, güvensizlik ve bağışıklık sistemi bozuklukları ten açlığını işaret edebilir.
"En son ne zaman birine sarıldınız?", "Yalnız mı yaşıyorsunuz?", "Arkadaşlarınızla veya ailenizle ne sıklıkla görüşüyorsunuz?" gibi soruları kendinize sorabilirsiniz.
Cevaplarınız ten açlığı yaşayıp yaşamadığınız konusunda size ipucu verebilir.
TEN AÇLIĞI NASIL GİDERİLİR?
Fiziksel temasa olan özleminizi gidermenin en basit yolu sarılmaktan geçiyor. Sevdiğiniz insanlara sıkı sıkı sarılın. Sosyalleşmek ve sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirmek de ten açlığınıza gidermeye iyi gelecektir. Yalnızlık hissinden bu sayede kurtulabilir, iyi hissettiren temaslarla güvende hissedebilirsiniz.
Ten açlığının üstesinden gelmek için bunları da deneyebilirsiniz:
- Kişisel bakım yaparken kendinize masaj yapın.
- Yüz yüze görüşemediğiniz sevdiklerinizle görüntülü konuşun.
- Şarkı söylemeyi, dans etmeyi veya doğanın tadını çıkarmayı deneyebilirsiniz.
- Egzersiz, yoga ve meditasyon yapabilirsiniz.
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