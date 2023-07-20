Ten açlığına (skin hunger) dair merak edilenler (Ten açlığı nedir?)

Herhangi bir fiziksel temasa maruz kalmadığımız zamanlarda veya fiziksel temas alamadığımızda ortaya çıkan duruma "ten açlığı" ya da "dokunma açlığı" denir. Doğduğumuz andan itibaren fiziksel temasa ihtiyaç uyarız. İleri yaşlarda hem fiziksel ve zihinsel sağlığımız için temas halinde olmaya devam ederiz.

Yeni tanıştığımız insanlarla tokalaşıyor, sevdiğimiz insanlara sımsıkı sarılıyoruz. Günlük hayatımızda pek çok insanla fiziksel temasta bulunuyoruz. Peki temas azaldığında ne oluyor?

