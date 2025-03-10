TikTok'ta viral olan kırık mücevher teorisi nedir?

"Mücevherler, aşkımızın ve bağlılığımızın sembolleridir. Özellikle yüzük, partnerler arasındaki iletişimin devamlılığına dair pek çok anlam içerir'' diyen ilişki koçu Audrey Hope, bu tür manevi yönden kıymetli takıların kırılması ya da kaybolmasının yeni bir başlangıcın simgesi olabileceğini öne sürüyor. Mücevher tasarımcısı Marrin Costello da, Audrey Hope'un bu görüşünü desteliyor.

TikTok ve Instagram'da popüler olan kırık mücevher teorisine göre, eski sevgilinizin size hediye ettiği kolyenin kopması ya da büyükannenizin broşunun kaybolması, geçmişten gelen bir bağdan kurtulmanız gerektiğini gösteriyor olabilir.

Birçok kişi; siyah turmalin, kuvars, ametist ve obsidiyen gibi taşların negatif enerjileri emen ve koruma sağlayan enerji kalkanları olduğuna inanır. Bu nedenle, bir mücevherdeki kristal aniden çatladığında, düştüğünde ya da kaybolduğunda, taşın olumsuz enerjiyi fazla emdiği ve görevini tamamladığı düşünülebilir.

Çift terapisti Claudia de Llano, sosyal medyada yayılan kırık mücevher teorisinin gün geçtikçe daha fazla insana ulaştığını ve bireyleri etkisi altına aldığını vurguladı.