Toksik bir ilişkide olduğunuzu gösteren işaretler

Her ilişki zor zamanlardan geçer ama sorunlar dile getirildiğinde ve çözüm için harekete geçildiğinde problemler aşılabilir. Toksik ilişkilerde ise güven eksikliği ve kontrolcü davranışlar artarak ilişkinin dinamiğini bozar.

1. Yetersiz destek

Sağlıklı ilişkide çiftler birbirine koşulsuz destek verir, toksik ilişkide ise her başarı rekabete dönüşür.



2. Kıskançlık

Her ilişkide kıskançlık olur hatta belirli bir miktar kıskançlık iyidir denir ancak fazla kıskançlık, güvensizliğin işaretidir.





3. Konrolcü davranışlar

Sevgiliniz devamlı nerede olduğunuzu veya kiminle buluştuğunuzu soruyor mu? Bu davranışlar kıskançlık ve güvensizliğin işaretidir.

