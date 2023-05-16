Toksik bir ilişkide olduğunuzu gösteren işaretler

Her ilişki zor zamanlardan geçer ama sorunlar dile getirildiğinde ve çözüm için harekete geçildiğinde problemler aşılabilir. Toksik ilişkilerde ise güven eksikliği ve kontrolcü davranışlar artarak ilişkinin dinamiğini bozar.
1. Yetersiz destek
Sağlıklı ilişkide çiftler birbirine koşulsuz destek verir, toksik ilişkide ise her başarı rekabete dönüşür.
2. Kıskançlık
Her ilişkide kıskançlık olur hatta belirli bir miktar kıskançlık iyidir denir ancak fazla kıskançlık, güvensizliğin işaretidir.
3. Konrolcü davranışlar
Sevgiliniz devamlı nerede olduğunuzu veya kiminle buluştuğunuzu soruyor mu? Bu davranışlar kıskançlık ve güvensizliğin işaretidir.
4. Küskünlük
Kin tutmak, ilişkilere çok zarar verir. Eski konuların yeniden açılması ve her seferinde suçlamak toksik ilişkinin işaretlerindendir.
5. Yalan söylemek
Nerede olduğunuz ve kiminle görüştüğünüz konusunda devamlı sevgilinize yalan söylemek zorunda kalıyorsanız ilişkiniz giderek toksik bir hal alıyordur.
6. Azalan saygı
Sürekli geç kalmak veya verilen sözleri unutmak, sevgilinize saygınızın azaldığını gösterir.
7. Stres
Günlük yaşam yeterinci streslidir ama ilişkiniz bu stresi daha da artırıyorsa bir şeyler yolunda gitmiyordur.
8. İhtiyaçları yok saymak
Sırf sevgiliniz istiyor diye bir şey yapıyor ama kendi ihtiyaçlarınızı gözardı ediyorsanız toksik bir ilişkide olabilirsiniz.