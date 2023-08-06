Uzman psikologlar açıkladı: Sağlıklı bir ilişki için en önemli cümle

35 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren psikologlar Dr. John Gottman and Dr. Julie Schwartz Gottman, "Her ilişki kendine özgü zorluklara sahiptir ve benzersizdir. Ama tüm çiftlerin ortak bir yanı da var: Takdir edilme isteği" ifadelerini kullandı.
Buna göre her birey, partnerinden çabalarını görmesini ve takdir etmesini bekliyor.
Independent'ın haberine göre; Gottman çifti, başarılı ilişkilerde bir numaralı cümlenin "Teşekkür ederim" olduğunu söylüyor.
"EŞİNİZİNİ YAPMADIKLARINI GÖRMEK KOLAYDIR"
"Eşinizin ne yapmadığını görme tuzağına düşmek kolaydır. Tüm çabayı sizin gösterdiğiniz bir anlatı geliştirirsiniz ve bunun doğru olduğuna inanmaya başlarsınız" diyen psikologlar, "Bu zehirli zihniyetten kurtulmak, yeni bir zihniyet inşa etmek gerek" şeklinde konuştu.
TEŞEKKÜR EDİN
Dr. John Gottman and Dr. Julie Schwartz Gottman'a göre; partnerler özellikle de her gün yaptıkları rutin şeyler için birbirine teşekkür etmeli ve bunu küçük şeyin sizin için neden önemli olduğunu söyleyerek yapmalı.
LİSTE YAPIN
Tüm bunlara rağmen çiftler ilişkilerindeki takdir dengesini kurmakta zorlanıyorsa liste yapmak da bir çözüm olabilir.
Gottman çifti, "Her birinizin yaptığı işlerin hızlı bir listesini yapın ve görevlerinizi değiştirin" diyor.
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