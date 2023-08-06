Uzman psikologlar açıkladı: Sağlıklı bir ilişki için en önemli cümle

50 yılı aşkın süredir birlikte çiftleri inceleyen Dr. John Gottman and Dr. Julie Schwartz Gottman, sağlıklı bir ilişkinin ardındaki en önemli cümleyi açıkladı.

Uzman psikologlar açıkladı: Sağlıklı bir ilişki için en önemli cümle

35 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren psikologlar Dr. John Gottman and Dr. Julie Schwartz Gottman, "Her kendine özgü zorluklara sahiptir ve benzersizdir. Ama tüm çiftlerin ortak bir yanı da var: Takdir edilme isteği" ifadelerini kullandı.

Buna göre her birey, partnerinden çabalarını görmesini ve takdir etmesini bekliyor.

Independent'ın haberine göre; Gottman çifti, başarılı ilişkilerde bir numaralı cümlenin "Teşekkür ederim" olduğunu söylüyor.

"EŞİNİZİNİ YAPMADIKLARINI GÖRMEK KOLAYDIR"

"Eşinizin ne yapmadığını görme tuzağına düşmek kolaydır. Tüm çabayı sizin gösterdiğiniz bir anlatı geliştirirsiniz ve bunun doğru olduğuna inanmaya başlarsınız" diyen psikologlar, "Bu zehirli zihniyetten kurtulmak, yeni bir zihniyet inşa etmek gerek" şeklinde konuştu.

Uzman psikologlar açıkladı: Sağlıklı bir ilişki için en önemli cümle - 1

TEŞEKKÜR EDİN

Dr. John Gottman and Dr. Julie Schwartz Gottman'a göre; partnerler özellikle de her gün yaptıkları rutin şeyler için birbirine teşekkür etmeli ve bunu küçük şeyin sizin için neden önemli olduğunu söyleyerek yapmalı.

Uzman psikologlar açıkladı: Sağlıklı bir ilişki için en önemli cümle - 2

LİSTE YAPIN

Tüm bunlara rağmen çiftler ilişkilerindeki takdir dengesini kurmakta zorlanıyorsa liste yapmak da bir çözüm olabilir.

Gottman çifti, "Her birinizin yaptığı işlerin hızlı bir listesini yapın ve görevlerinizi değiştirin" diyor.

AŞK&İLİŞKİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...