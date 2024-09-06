Uzmanlar açıkladı: Bu 6 şeyi birlikte yapan çiftler çok mutlu

Uzmanlara göre, bu 6 aktiviteyi birlikte yapan çiftlerin ilişkileri oldukça sağlıklı. İşte o aktiviteler:
1. Ekranlardan uzak durun
Her ne kadar dijital çağda yaşasak da bazen ekranlar uzak durmak ilişkinize iyi gelebilir. Birlikteyken telefonunuz yerine, partnerinizin gözlerine bakın. Hepimiz önemli olduğumuzu ve önemli olduğumuzu bilmek isteriz. Birbirimize odaklanmak bu mesajı verir.
2. Oyun zamanı
Partnerinizle oyun oyunuyor musunuz? Oyun sadece çocuklar için değildir, yetişkinlerin de birlikte eğlenmesi oldukça önemlidir. İster masa oyunu ister dışarıda yapacağınız bir etkinlik...
3. Fiziksel akttivite
Vücudumuzu hareket ettirdiğimizde, beynimizi ve kalbimizi güçlendiririz. Bu yüzden, kanepeden kalkın ve yürüyüşe çıkın, dans edin veya birlikte koşun.
4. Sessiz zamanı
Biraz oturup iç dünyanızı düşünmek için zaman ayırmanın da büyük bir faydası vardır. Yan yana sessizce oturun, hislere ve düşüncelere odaklanın. Sürekli konuşmak yerine bazen birlikte sessiz olmayı deneyebilirsiniz.
5. Dinlenme zamanı
Bazen beynimizin sadece rahatlamaya ihtiyacı vardır. Odaklanmadığımızda, belirli bir hedefimiz olmadığında rahatlamak isteriz. Birlikte "hiçbir şey" yapmamanın tadını çıkarabilirsiniz.
6. Uyku zamanı
Harvard Tıp Fakültesi'ne göre sağlıklı yetişkinler gecede ortalama 6-8 saat uyumalıdır. Yorgun ve uykusuz olduğunuzda eşinizin davranışlarına sinirlendiğinizi hiç fark ettiniz mi? Öğrendiklerimizi pekiştirmek ve günün yorgunluğunu atmak için uyumamız gerekir. Odanızı temiz ve huzurlu bir yaşam alanı haline getirin. Televizyon, bilgisayar, telefon ve diğer elektronik aletleri bir kenara koyun.
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