Uzmanlar açıkladı: Bu 6 şeyi birlikte yapan çiftler çok mutlu

Uzmanlara göre, bu 6 aktiviteyi birlikte yapan çiftlerin ilişkileri oldukça sağlıklı. İşte o aktiviteler:

1. Ekranlardan uzak durun



Her ne kadar dijital çağda yaşasak da bazen ekranlar uzak durmak ilişkinize iyi gelebilir. Birlikteyken telefonunuz yerine, partnerinizin gözlerine bakın. Hepimiz önemli olduğumuzu ve önemli olduğumuzu bilmek isteriz. Birbirimize odaklanmak bu mesajı verir.

2. Oyun zamanı

Partnerinizle oyun oyunuyor musunuz? Oyun sadece çocuklar için değildir, yetişkinlerin de birlikte eğlenmesi oldukça önemlidir. İster masa oyunu ister dışarıda yapacağınız bir etkinlik...

3. Fiziksel akttivite

Vücudumuzu hareket ettirdiğimizde, beynimizi ve kalbimizi güçlendiririz. Bu yüzden, kanepeden kalkın ve yürüyüşe çıkın, dans edin veya birlikte koşun.