Uzmanlara göre 'mutlu anılar' sağlıklı bir ilişkinin anahtarı olabilir

Sağlıklı ve uzun ömürlü bir ilişkiye sahip olmak oldukça zor olabilir ancak uzmanlar mutlu bir ilişkinin anahtarının 'anılar' olabileceğini savunuyor. ABD Houston Üniversitesi’nden Adam Fetterman ve Kanada’daki Manitoba Üniversitesi’nden Nicholas Evans yaptıkları çalışmada ilk randevu, ilk öpücük ve düğünde yaşanan komik bir olay gibi anıların aslında bir ilişki için düşünülenden çok daha önemli olduğunu ileri sürüyor.



MUTLU ANLARI HATIRLAMAK DAHA KOLAY Dailymail'de yayınlanan haberde, uzmanlar "İlk öpücükte hissedilen kelebekleri ve samimiyeti hatırlamak, eşinizin bulaşık makinesini boşaltmadığı bir zamanı düşünmekten daha kolay. Romantik nostalji… Bireylerin yaşanan sorunlara rağmen partnerlerini neden sevdiklerini hatırlamaları, ilişkinin günlük hayal kırıklıkları için panzehir etkisi yaratabilir" ifadelerini kullanıyor. ROMANTİK ANILAR BAĞI GÜÇLENDİRİYOR



245 kişiyle çalışan uzmanlara göre romantik anılar, hayat arkadaşları arasındaki bağı kuvvetlendiriyor. İlk kez el ele tutuşulan anı ya da birlikte çıkılan bir tatili hatırlamak, sağlıklı bir ilişkinin anahtarı olabilir. Çalışmadan elden edilen sonuçlara göre, katılımcıların romantik olarak daha nostaljik hissettikleri günlerde, partnerlerine daha bağlı oldukları ve ilişkileri hakkında daha iyimser oldukları ortaya çıktı.

