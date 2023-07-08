Uzun süreli ilişki yaşayanlar için altın değerinde tavsiyeler

Uzun ömürlü bir ilişkiye sahip olmayı herkes ister. Ancak zamanla ilişkinin rutine binmesi iki taraf için de sıkıcı olabilir. İşte ilişkinizden sıkılmamanız için yapmanız gerekenler:
BİRBİRİNİZE VAKİT AYIRIN
Hayatın olağan akışında işleriniz sizin için önemlidir. Ancak bu durum ilişkinizi etkileyebilir. Bu sebeple ilişkinizin motonlaşmaması ve sıkılmamak için birbirinize zaman yaratın. Olabildiğince çok görüşün.
SORUNLARDAN KAÇMAYIN
Partnerinizle aranızdaki sorunları yok saymayın. Çünkü bu, zaman içinde sorunların büyümesine ve ilişkinizin yara almasına sebep olur. Bu nedenle sorunlarınızı dile getirin ve özenli cümlelerle konuşarak çözüme ulaştırmaya çalışın.
ORTAK BİR HOBİ EDİNİN
Birlikte yaptığınız her şeyden zevk almak ilişkiniz için önemlidir. Bu sebeple partnerinizle spor, müzik, tiyatro gibi çeşitli ortak hobiler edinmek mutluluğunuzu katlayacaktır.
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