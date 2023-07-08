Uzun süreli ilişki yaşayanlar için altın değerinde tavsiyeler

Uzun ömürlü bir ilişkiye sahip olmayı herkes ister. Ancak zamanla ilişkinin rutine binmesi iki taraf için de sıkıcı olabilir. İşte ilişkinizden sıkılmamanız için yapmanız gerekenler:

BİRBİRİNİZE VAKİT AYIRIN

Hayatın olağan akışında işleriniz sizin için önemlidir. Ancak bu durum ilişkinizi etkileyebilir. Bu sebeple ilişkinizin motonlaşmaması ve sıkılmamak için birbirinize zaman yaratın. Olabildiğince çok görüşün.