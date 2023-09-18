Yeni bir ilişkiye başlamadan önce kendinize sormanız gereken 4 soru

Doğru insanı bulmak ve onunla hayatınızı birleştirmek istiyor olabilirsiniz. Ancak bunun için kriterlerinizi, karşı taraftan beklentilerinizi sıralamak yerine kendi içinize dönmelisiniz. Çünkü istediğiniz ilişki birçok fedakarlık gerektirebilir. Peki yeni bir ilişkiye başlamadan önce kendinize hagi soruları sormalısınız?

1- KENDİNİZİ NE KADAR İYİ TANIYORSUNUZ?

Kendiniz hakkında ne kadar çok şey bilirseniz, karşınızdaki kişiyle o kadar çok şey paylaşabilirsiniz. İlk buluşmadan itibaren kendiniz hakkında yavaş yavaş bilgi vermeli ve dengeyi korumalısınız. Çünkü başarılı ilişkilerin anahtarı, hiçbir şeyi paylaşmamakla her şeyi paylaşmak arasında bir denge bulmaktır.

2- ONU OLDUĞU GİBİ KABUL ETMEYE İSTEKLİ MİSİNİZ?

Ömür boyu birlikte olmak için bir eş istiyorsanız onu gelecekte olacağı kişi olarak değil, bugün olduğu kişi olarak kabul edin. Dikkat edin ve alışkanlıklarının farkında olun. Birbirinizi seçerken sevdiğiniz ve hoşlanmadığınız özellikleriniz olacağını kabullenin.