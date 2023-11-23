Yeni bir ilişkiye hazır olmadığınızı gösteren işaretler

Bir ilişki içinde olsanız bile bu aslında bir kişiye kendinizi adamaya hazır olduğunuz anlamına gelmiyor. İşte ilişkiye hazır olmadığınızı gösteren işaretler...
Yanlış insanları seçiyorsunuz
Hoşlandığınız kişiler aslında hiç de size göre değil. Bunun farkında olduğunuz halde bu kişilere karşı bir çekim hissediyorsunuz.
Mutluluğunuz "birinin" varlığına bağlı
Bir yere giderken yanınızda sevgiliniz olsun istiyorsunuz. Eğer sevgiliniz yoksa gitmemek için bahaneler uyduruyorsunuz. Hiçbir şeyi yalnız yapmak istemiyor, birinin varlığına ihtiyaç duyuyorsunuz.
Sevgiliniz olduğunda tamamlanmış hissedeceksiniz
Tamamlanmış hissetmek için yanınızda birinin olmasına ihtiyaç duyuyorsanız ilişkiye hazır değilsiniz. Bu hissi yaşamak için birine ihtiyacınız yok.
Birini bulmak için sosyalleşmek
Dışarı çıkmak, gezmek ve sosyal aktivitelere katılmak gibi planları sevgili bulmak için kullanıyorsanız ilişkiye hazır olmayabilirsiniz.
Geçmişi unutamadınız
Öncek ilişkilerinizden kalan duygularınızla hala yüzleşmediniz. Yeni bir ilişki, geçmişi unutmanızı sağlamayacaktır.
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