Yeni bir ilişkiye hazır olmadığınızı gösteren işaretler

Bir ilişki içinde olsanız bile bu aslında bir kişiye kendinizi adamaya hazır olduğunuz anlamına gelmiyor. İşte ilişkiye hazır olmadığınızı gösteren işaretler...

Yanlış insanları seçiyorsunuz

Hoşlandığınız kişiler aslında hiç de size göre değil. Bunun farkında olduğunuz halde bu kişilere karşı bir çekim hissediyorsunuz.

Mutluluğunuz "birinin" varlığına bağlı

Bir yere giderken yanınızda sevgiliniz olsun istiyorsunuz. Eğer sevgiliniz yoksa gitmemek için bahaneler uyduruyorsunuz. Hiçbir şeyi yalnız yapmak istemiyor, birinin varlığına ihtiyaç duyuyorsunuz.