Yeni bir ilişkiye hazır olmadığınızı gösteren işaretler

Çoğu insan, bir partner arayışına girdiğinde ilişkiye hazır olup olmadığını düşünmez. Birine ihtiyaç duyduğunuzu düşünebilirsiniz ama bu ihtiyacınız ilişkiye hazır olduğunuzu göstermeyebilir.

Yeni bir ilişkiye hazır olmadığınızı gösteren işaretler

Bir ilişki içinde olsanız bile bu aslında bir kişiye kendinizi adamaya hazır olduğunuz anlamına gelmiyor. İşte ilişkiye hazır olmadığınızı gösteren işaretler...

Yanlış insanları seçiyorsunuz

Hoşlandığınız kişiler aslında hiç de size göre değil. Bunun farkında olduğunuz halde bu kişilere karşı bir çekim hissediyorsunuz.

Mutluluğunuz "birinin" varlığına bağlı

Bir yere giderken yanınızda sevgiliniz olsun istiyorsunuz. Eğer sevgiliniz yoksa gitmemek için bahaneler uyduruyorsunuz. Hiçbir şeyi yalnız yapmak istemiyor, birinin varlığına ihtiyaç duyuyorsunuz.

Yeni bir ilişkiye hazır olmadığınızı gösteren işaretler - 1

Sevgiliniz olduğunda tamamlanmış hissedeceksiniz

Tamamlanmış hissetmek için yanınızda birinin olmasına ihtiyaç duyuyorsanız ilişkiye hazır değilsiniz. Bu hissi yaşamak için birine ihtiyacınız yok.﻿﻿

Birini bulmak için sosyalleşmek﻿

Dışarı çıkmak, gezmek ve sosyal aktivitelere katılmak gibi planları sevgili bulmak için kullanıyorsanız ilişkiye hazır olmayabilirsiniz. ﻿

Geçmişi unutamadınız

Öncek ilişkilerinizden kalan duygularınızla hala yüzleşmediniz. Yeni bir ilişki, geçmişi unutmanızı sağlamayacaktır.

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