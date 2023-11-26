Yeni ilişkinizde takıntılı olduğunuzu gösteren 3 işaret

Bazen aşık olduğunuzu ya da çok mutlu olduğunuzu sanırken sağlıksız bir tutku veya takıntı içerisinde olabilirsiniz. Acı gerçekle yüzleştiğinizde bile takıntılı olduğunuzu kabul etmek yerine delice aşık olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Peki takıntılı olup olmadığınızı nasıl fark edebilirsiniz?



1- Sorumluluklardan ve söz vermekten kaçıyorsanız



İlişkiniz sırasında partneriniz sizin hayatınızı, randevularını umursamadan hareket ediyor ve son dakikada sizinle iletişime geçiyor olabilir.



Sırf kendinizi bu kişi için hazır tutmak için iş, okul gibi sorumluluklardan kaçıyor ya da verdiğiniz sözleri tutamıyorsanız sıkıntı var demektir. Çünkü bu kişi hayatınızdan çıktığında kararınızdan pişmanlık duyabilirsiniz.



2- Hayatınızı askıya alıyorsanız



Aşık olduğunuzu sandığınız kişiden bir mesaj ya da arama beklerken sevdiğiniz birçok şeyi kaçıyor olabilirsiniz. Hayatınızı başka biri için askıya almak sadece pişman olmanıza sebep olacaktır.



3- Arkadaşlarınızdan uzaklaşıyorsanız



Eğer takıntılı olduğunuz kişiden uzak kalmamak adına arkadaşlarınızla aranıza mesafe koyuyor ve onlarla görüşmüyorsanız tehlike çanları çalıyor demektir. Çünkü bu şekilde davranmanız zaman içinde arkadaşlarınızın sizi suçlayarak sizden uzaklaşmasına neden olacaktır.



Kendinizde bu işaretlerden herhangi birini fark ederseniz, ilişkiniz için yaptıklarınızı düşünerek büyük resme bakmaya çalışın. Kendinize "Kabul etmeyi istemediğim gerçek nedir?" diye sorun.



Birinin sizle görüşmek isteyeceği ihtimaline karşı hayatınızı yaşamaktan vazgeçmeniz gerekmiyor.



Hak ettiğinizin hayatını gerçekten sizinle paylaşmak isteyecek, ihtiyaçlarınızı dikkate alacak bir partner olduğunu; eşit ortaklık sağlayan bir ilişkinin sağlıklı olduğunu unutmayın. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun