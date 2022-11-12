 Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbudak kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? | N-Life

Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbudak kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

Oyuncu Aslı Enver, bir süredir birlikte olduğu Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturdu. İkilinin bir süredir evlilik hazırlığı yaptığı biliniyordu. Nikah fotoğrafları ardından  Berkin Gökbudak'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbudak kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbudak kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

İş dünyasının tanıdık simalarından Berkin Gökbudak, 1983 yılında dünyaya geldi, lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını ise Galatasaray Üniversitesi Pazarlama İletişim Yönetimi üzerine yaptı. Gökbudak, bir ilaç İş Birim Liderliğini yapıyor.

Ürün müdürü, global ürün müdürü, iş analitiği, satış etkinliği ve müşteri ilişkileri pozisyonlarında görev alan Gökbudak, bir ilaç grubunun iş birim liderliğini üsteleniyor.

Berkin Gökbudak 12 Kasım 2022 yılında bir süredir birlikte olduğu ile nikah masasına oturdu.



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