Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbudak kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

İş dünyasının tanıdık simalarından Berkin Gökbudak, 1983 yılında dünyaya geldi, lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını ise Galatasaray Üniversitesi Pazarlama İletişim Yönetimi üzerine yaptı. Gökbudak, bir ilaç İş Birim Liderliğini yapıyor.



Ürün müdürü, global ürün müdürü, iş analitiği, satış etkinliği ve müşteri ilişkileri pozisyonlarında görev alan Gökbudak, bir ilaç grubunun iş birim liderliğini üsteleniyor.

Berkin Gökbudak 12 Kasım 2022 yılında bir süredir birlikte olduğu Aslı Enver ile nikah masasına oturdu.







