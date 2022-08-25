Aslı İnandık ve Serkan Çayoğlu'nun başrolde yer aldığı Oregon'un çekimleri başladı

Haberler 25.08.2022 - 08:48
Kerem Ayan'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Oregon filminin çekimleri başladı. Başrollerinde Aslı İnandık ve Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı film, bir gün içinde gelişen olayları konu alıyor. Ümit Ünal'ın senaryosunu kaleme aldığı filmin çekimleri İstanbul'da yapılıyor.
2023'TE VİZYONDA
Kadrosunda Ferit Aktuğ, Selen Uçer, Nazlı Bulum, Özgür Emre Yıldırım, Nejat İşler, Zihni Göktay ve Nevra Serezli gibi isimlerin yer aldığı Oregon'un Ocak 2023'te vizyona girmesi planlanıyor.