Aslı Turanlı kimdir, kaç yaşında? (Aslı Turanlı hakkında bilinenler)
Sabah'tan Hakan Uç'un haberine göre Cannes Film Festivali'nin ardından gerçekleşen partide Can Yaman ve Aslı Turanlı arasında gergin anlar yaşandı. Turanlı'nın Can Yaman'a bardak fırlattığı iddia edildi. İddialar ardından Aslı Turanlı ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Aslı Turanlı kimdir, kaç yaşında?
1993 yılında dünyaya gelen Aslı Turanlı sanat hayatına ilkokulda başladı, aynı zamanda Mujdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitimine başladı. Marmara Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyuncu Stüdyosu'nda eğitim aldı. Çeşitli tiyatrolarda çalıştı.
Dizi ve Sinema ile başladı. Ayrıca TV sunucusu eğitimi aldı. Kanal D'nin uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'da rol alan güzel oyuncu, ardından Ali Yorgancıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı 'Aslı Gibidir'de oynadı.
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