Aslı Turanlı kimdir, kaç yaşında? (Aslı Turanlı hakkında bilinenler)

1993 yılında dünyaya gelen Aslı Turanlı sanat hayatına ilkokulda başladı, aynı zamanda Mujdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitimine başladı. Marmara Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyuncu Stüdyosu'nda eğitim aldı. Çeşitli tiyatrolarda çalıştı.

Dizi ve Sinema ile başladı. Ayrıca TV sunucusu eğitimi aldı. Kanal D'nin uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'da rol alan güzel oyuncu, ardından Ali Yorgancıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı 'Aslı Gibidir'de oynadı.