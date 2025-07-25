Aspendos'ta "Geleceğe Miras" buluşması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’nın Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatro’da düzenlenen bilgilendirme toplantısında “Geleceğe Miras Projesi”ne ilişkin detayları paylaştı. Projenin Türk arkeolojisinde topyekün bir millileşme hareketi olduğunu belirten Ersoy, “Bu sadece bir kazı değil, tarihi ayağa kaldırma ve geleceğe taşıma vizyonudur” dedi.



2023’te Efes’te başlayan ve kısa sürede 251 arkeolojik kazı alanını kapsayan geniş bir uygulamaya dönüşen proje, hem kara hem su altında yürütülen arkeolojik çalışmaları içeriyor. Ersoy, projenin restorasyondan konservasyona, gece müzeciliğinden karşılama merkezlerine kadar çok yönlü bir yaklaşımla yürütüldüğünü söyledi.



60 YILDA YAPILANI 4 YILDA YAPACAĞIZ



Geleceğe Miras Projesi kapsamında Türk arkeolojisinde son 60 yılda yapılan işlerin eşdeğerini 4 yıl gibi kısa bir sürede gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Ersoy, “Cumhuriyet tarihinde görülmemiş düzeyde maddi ve lojistik destek sağlıyoruz” dedi. Projenin dünyada benzeri olmadığını belirten Bakan, bunun Türkiye Yüzyılı vizyonunun bir parçası olduğunu vurguladı.



KAZI ALANI 13 BİN KİLOMETREYE ÇIKACAK



Ersoy, Aspendos’un projenin en önemli uygulama alanlarından biri olduğunu söyledi. 2023’e kadar 580 metrekarede yürütülen kazı çalışmalarının, 2024’te 3 bin 800 metrekareye ulaştığını, bu yıl ise hedefin 13 bin 500 metrekare olduğunu açıkladı.



Aspendos’taki kazı ve restorasyon çalışmalarının 13 farklı noktada sürdüğünü aktaran Ersoy, Agora çevresi, Stoa Kompleksi ve antik yol hattında önemli kalıntıların gün yüzüne çıkarıldığını belirtti. Bunlar arasında iki katlı dükkanlar, heykel atölyeleri ve mozaik zeminler de bulunuyor.



"ÜÇ ÖNEMLİ ESER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI"



Kazılarda öne çıkan eserlerden biri, yaklaşık 2,5 metre boyutunda olduğu tahmin edilen Roma dönemine ait bir imparator başı oldu. Ayrıca sakallı erkek büstü ve Yunan mitolojisindeki tanrı Hermes’e ait olduğu düşünülen bir heykel de bulunan önemli kalıntılar arasında yer aldı.



Ersoy, antik kentlerde yapılan özel ışıklandırma çalışmaları sayesinde gece müzeciliğinde büyük ilerleme sağlandığını, bu uygulamanın bu yıl 27 müze ve ören yerine yaygınlaştırılacağını belirtti.



Konuşmasının sonunda Eskişehir’in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınında şehit olanlara Allah’tan rahmet dileyen Ersoy, kazı çalışmalarında emeği geçen bilim insanlarına da teşekkür etti.

