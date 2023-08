"Atatürk" dizisi nerede ve ne zaman yayınlanacak? Şirketten açıklama

Dijital yayın platformu Disney Plus tarafından tüm dünyada gösterilmek üzere çekilen Atatürk dizisinin sadece Türkiye'de yayınlanması kararı tepkilere neden olmuştu. Tepkilerin ardından şirket yeni bir karar aldı.



The Walt Disney Company'den yapılan açıklamaya göre, televizyona özel ilk film 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda FOX kanalında yayınlanacak. Ardından ikinci film, 22 Aralık'tan itibaren sinemalarda olacak.



Her iki film 2024 yazında da FOX ekranlarında yayınlanacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, şunları kaydetti:



"Atatürk içeriğimizi Cumhuriyet'imizin 100. yılında izleyicilerimizle buluşturuyoruz. İçerik stratejimizde yapılan değişiklikler sonucunda iki film olarak planladığımız Atatürk'ün ilk televizyon özel versiyonunun FOX kanalımızda yayınlanmasının ardından, iki film sinemalarda ve sonrasında FOX ekranlarında olacak. Böylece, Atatürk'ü çok daha geniş kitlelere ulaştırmış olacağız."



Lanistar Medya adına Yapımcı Saner Ayar ise "Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlamaları kapsamında Atatürk'ü ekim ayından itibaren FOX'ta televizyon özel versiyonuyla yayınlayarak, çok daha geniş bir seyirci kitlesine ulaştıracak olmaktan gurur duyuyoruz. Bu çok özel yapımı iki ayrı film halinde sunacağız ve televizyonun yanı sıra sinemalarda da yayınlayarak izleyicilerimize büyük ekranda film izleme keyfi yaşatacağız." ifadelerini kullandı.



"Atatürk" yapımının güncellenen yayın takvimine göre, "29 Ekim 1. film televizyon özel versiyon FOX ekranlarında, 3 Kasım'da 1. film, 22 Aralık 2. film sinemalarda, 2024 yazı her iki film FOX ekranlarında" olacak.



İLK TANITIMIYLA BÜYÜK İLGİ UYANDIRMIŞTI



Yönetmen koltuğuna Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu yapımda, Mustafa Kemal Atatürk'ü Aras Bulut İynemli canlandırırken, yapımcılığı Saner Ayar ve Hakan Karamahmutoğlu üstleniyor.



Disney Plus yapımı "Atatürk" dizisi hakkında birçok iddia da sosyal medya ve haber platformlarında yer aldı.



İlk tanıtımıyla büyük ilgi uyandıran Lanistar Media imzalı yapımda, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk yıllarından Milli Mücadele'ye giden hikayesini, insani vasıflarını öne koyan bir kurgu içerisinde anlatıyor.