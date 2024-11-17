Atatürk'ün çocukluğunu anlatan animasyon film Mustafa, Almanya ve Avusturya'da vizyona girdi

Animasyon filmi Mustafa, Almanya ve Avusturya'da vizyona girdi. Berlin'deki Cineplex Alhambra sinemasındaki ilk gösterimi, Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı çocuklarla birlikte izledi. Şanlı, filmi oğluyla beraber izlediğini belirterek, "Ben ve oğlum filmi çok başarılı bulduk. Yurt dışında yetişen çocukları bilgilendirmek amacıyla bu gibi filmlerin devamını diliyoruz." dedi.

Başkonsolos Şanlı, filmde emeği geçenlere teşekkür etti. Filmin Almanya ve Avusturya'daki dağıtımını yapan AF Medya Genel Müdürü Ali Fidan da filmin Almanya ve Avusturya'da toplam 39 sinema salonunda vizyona girdiğini söyledi.

Fidan, filmin 21 Kasım'da Hollanda'da, 23 Kasım'da da Norveç'te gösterimlerinin olacağını ifade etti.