Avatar Atakan kızı Zenia'yı paylaştı

2016 yılında katılığı 'Survivor' da şampiyon olan Çağan Atakan Arslan, 2022'deki All Star sezonunu 9’uncu olarak tamamlamıştı. Survivor'dan elendikten sonra Türkiye'ye ailesinin yanına gelen Atakan Arslan, ikinci kez baba olduğunu ve kızının adının Zenia olduğunu duyurmuştu.



Arslan, yeni paylaşımında kızının yüzünü paylaştı. Yıldız paylaşımına "Tanıştırayım güzel kızım ZENİA. Aslan’ı zaten biliyorsunuz" notunu düştü.