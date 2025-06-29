Ayaş dut festivali Kıraç konseri ne zaman, saat kaçta?
Ankara Ayaş Belediyesi tarafından düzenlenen Ayaş Geleneksel Dut ve Tarihi Evler Festivali etkinlikleri devam ediyor. Ankara Ayaş Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında Erkal Sonel ve Kıraç konseri düzenlenecek. Peki,Ayaş dut festivali Kıraç konseri ne zaman, saat kaçta?
Ayaş Dut Festivali, resmi adıyla Ayaş Geleneksel Dut, Tarihi Evler ve El Sanatları Festivali, Ankara’nın şirin ilçesi Ayaş’ta her yaz düzenlenen kültürel bir etkinlik.
Ankara'nın Ayaş ilçesinde bu yıl 27–29 Haziran tarihlerinde düzenlenen Ayaş Dut ve Tarihi Evler Festivali, renkli etkinliklerle devam ediyor. Festivalin kapanış gecesi olan 29 Haziran 2025 Pazar günü, ünlü şarkıcı Kıraç, Annaş Kirazdibi Gölet Mevkii'nde düzenlenecek olan sahnede hayranlarıyla buluşacak.
KIRAÇ KONSERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
29 Haziran 2025 Pazar günü Ayaş Dut Festivali 16:00-20:00 Festival Etkinlikleri, 20:00 ABB Kent Orkestrası ve21:20 Kıraç Konseriyle tamamlanacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ankara
- Konser
- N-Life Kültür&Sanat