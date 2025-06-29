Ayaş dut festivali Kıraç konseri ne zaman, saat kaçta?

Ayaş Dut Festivali, resmi adıyla Ayaş Geleneksel Dut, Tarihi Evler ve El Sanatları Festivali, Ankara’nın şirin ilçesi Ayaş’ta her yaz düzenlenen kültürel bir etkinlik.



Ankara'nın Ayaş ilçesinde bu yıl 27–29 Haziran tarihlerinde düzenlenen Ayaş Dut ve Tarihi Evler Festivali, renkli etkinliklerle devam ediyor. Festivalin kapanış gecesi olan 29 Haziran 2025 Pazar günü, ünlü şarkıcı Kıraç, Annaş Kirazdibi Gölet Mevkii'nde düzenlenecek olan sahnede hayranlarıyla buluşacak.