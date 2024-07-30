Aydın Aphrodisias Antik Kenti'nde "benzersiz keşif" Zeus'a ait mermer baş bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kolosal Zeus Başı'nın keşfedildiğini açıkladı.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy fotoğrafları, "Afrodsiyas'ta benzersiz bir keşif" notuyla paylaştı. Mermer taşın mimari bir eserin parçası olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.

Üzerindeki kabartmalarda kullanılan işçilik dikkat çekiyor. Uzmanlar heykelin milattan sonra 2'nci-3'üncü yüzyıla tarihlendiriyor.

Afrodisyas Anti Kenti, Roma döneminin en önemli sanat merkezlerinden biri olarak biliniyor.