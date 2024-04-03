Ayşe Hatun Önal'ın "Kocam" notuyla paylaştığı kişinin oyuncu Selin Demiratar'ın eşi olduğu iddia edildi

Ayşe Hatun Önal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. Adını gizlediği erkek arkadaşıyla yer aldığı bir fotoğraf karesini paylaşan Ayşe Hatun Önal, altına düştüğü ‘"Kocam benim cok seviyorum seni’" şeklindeki notla dikkat çekti. Önal ayrıca paylaşımına "A" harfiyle birlikte nazar boncuğu emojisi de ekledi.

Önal'ın paylaştıktan kısa bir süre sonra sildiği fotoğraftaki kişinin oyuncu Selin Demiratar'ın eşi olduğu iddia edildi.