Aysu Keskin'den Murat Ceylan'ı çileden çıkartan hareket: Aysu Keskin kimdir?

Survivor 13. bölüm tanıtımı ardından Aysu Keskin ile ilgili araştırmalar başladı. Kural hatası yapan Aysu Keskin’in sayı iptali ardından verdiği tekpiler sosyal medyaya da konu oldu. Peki, Survivor yarışmacısı Aysu Keskin kimdir?

Aysu Keskin'den Murat Ceylan'ı çileden çıkartan hareket: Aysu Keskin kimdir?

'ın 30 Ocak tarihli bölümüne dair ipuçları veren fragmana Murat Ceylan ve Aysu Keskin arasındaki diyalog damga vurdu.

Kural hatası yapan Aysu Keskin’in sayısı Murat Ceylan tarafından iptal edildi. Keskin, “Ben şimdi oynamıyorum. Kabul de etmiyorum" diye isyan etti. Keskin, oyunun bir parçası olan objeyi Murat Ceylan’a doğru fırlattı.

Aysu Keskin'den Murat Ceylan'ı çileden çıkartan hareket: Aysu Keskin kimdir? - 1

Murat Ceylan, “Aysu bana mı attın bunu?” diye sordu. Yarışmacıdan "Evet" yanıtını alan Ceylan; “Bundan bir tane daha görmeyelim. Bu bize yakışan bir şey değil” diyerek sitem etti.

Aysu Keskin'den Murat Ceylan'ı çileden çıkartan hareket: Aysu Keskin kimdir? - 2

AYSU KESKİN KİMDİR?

1990 doğumlu olan Aysu Keskin, basketbolcudur. Kariyerine 2013 yılında TED Ankara Kolejlerin'de başladı. Orduspor, Tosyalı Toyo Osmaniye, Samsun Basketbol, Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Edremit Belediyesi Gürespor, İzmit Belediyespor ve Uludağ Basket Nilüfer BSD'da oynadı.

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