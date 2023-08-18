Baba Parası filminin oyuncuları kimler? Baba Parası konusuna ilişkin ayrıntılar

Çalgı Çengi, Düğün Dernek, Ailecek Şaşkınız, İşler Güçler, Kardeş Payı film ve dizileriyle bilinen Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği Baba Parası 2020 yılında vizyona girmişti. Ahmet Kural ve Murat Cemcir'e kadroda Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Ayhan Taş ve Özgür Emre Yıldırım eşlik ediyor.
BABA PARASI KONUSU
Ülkenin en zengin insanının gayri meşru çocukları, babalarının ölümü üzerine büyük bir servete konar. Birbirinden farklı karaktere, kültüre, yaşam tarzına sahip olan kardeşler, kendilerine düşen payı almak için harekete geçtiklerinde beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Kardeşler, yasal varis olmalarına rağmen, mirasın tamamına sadece biri sahip olabilecektir. Babalarının mirasının bulunduğu kasanın şifresini bulan, tüm mirasın sahibi olacaktır. Şifre ancak ölen milyarder gibi aç gözlü, düzenbaz, acımasız, zeki ve uçarı biri tarafından bulunabilecektir. Kasayı açmak için büyük bir yarışa girişen kardeşler, bu süreçte kendilerini beklenmedik durumların içinde bulur.
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