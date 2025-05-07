Babasına şiddet uygulayıp, paylaşmıştı: Rapçi Sansar Salvo hakkında karar

Duruşmaya, müşteki Gazi Arslan, sanık ve taraf avukatları ve rap sanatçısı Fuat Ergin katıldı. Sanık, Ekin Can Arslan ise mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

"UFAK BİR KARGAŞA OLDU"

Mahkeme savunma yapan Arslan, "Ben babamın eline video çekip itiraf almak için girmiştim. Avukattı kendisi, evine video çekerek itiraf almak için gitmiştim. Videolarda iki tane ses var tokat gibi duyuluyor ama tokat yok ben tükürmüştüm." dedi.

Arkadaş çevresindeki ölümleri anımsatan Arslan, "Sonrasında ailem bu vefatlar ile ilgili olarak beni vesayet altına almaya çalıştı. Ben babamdan itiraf almak istedim. Orada tükürük sesi var tokat sesi yok. Yakasına yapıştım ama ufak bir kargaşa oldu." diye konuştu.

Paylaşımının ardından videoyu sildiğini söyleyen Arslan şöyle devam etti:

"Sonra ben videoyu sildim. Çok öfkelenmiştim babam bunu reddedince. Video sadece bir kaç saat kaldı. Telif haklarımı ele geçirmek için benimle uğraşanlar ve para alanlar var. Bu şartlar altında söz konusu eylemi gerçekleştirdim."