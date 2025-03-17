Bahar alerjisi semptomlarını hafifleten besinler: Doğal yollarla rahatlama sağlıyor

Mevsimsel alerjilerin yaygın belirtileri arasında hapşırma, gözlerde kaşıntı, burun tıkanıklığı ve sinüs basıncı gibi semptomlar yer alır. Bu tür alerjilerin tedavisinde pek çok ilaç çeşidi mevcuttur ancak beslenme yoluyla da alerjinin etkilerini hafifletmek mümkündür.

Alerjiler, bağışıklık sisteminin zararsız bir maddeye verdiği aşırı tepki olarak tanımlanır. Bu maddeler; polen, hayvan tüyü veya toz gibi çevresel etkenler olabilir ve vücuda solunum yolu veya deri yoluyla girerek, mukoza zarlarındaki hücrelerle temas ederler. Bağışıklık sistemi bu temas üzerine 'histamin' adı verilen kimyasalı salgılar. Histamin, alerjik reaksiyonları tetikleyerek hapşırma, kaşıntı ve burun tıkanıklığı gibi semptomlara yol açar.