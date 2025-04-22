Bakanlık harekete geçti: Fenomen Mükremin Gezgin hakkında suç duyusu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabında paylaştığı ve çocukların yer aldığı videosu nedeniyle fenomen Mükremin Gezgin hakkında suç duyusunda bulunacak.
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mükremin Gezgin adlı fenomenin sosyal medyada tepki çeken görüntüleri üzerine Türk Ceza Kanunu'nun 225. maddesine göre "hayasızca hareketler" ve 226. maddesine göre "müstehcenlik suçları" kapsamında hakkında suç duyurusunda bulunacak.
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