Balaban köfte nasıl yapılır, hangi yöreye ait? Balaban köfte tarifi

BALABAN KÖFTE YAPILIŞI



Öncelikle köfte malzemelerinin tümünü karıştırarak en az beş dakika yoğurun. Sıvı yağ ile hafifçe yağladığınız tavada şekil verdiğiniz köfteleri kızartın. Aynı tavada 4’e böldüğünüz domates ve biberleri de hafifçe kızartın. Domates sos için tereyağını eritin ve salçayı ekleyip bir süre kavurun. Daha sonra isterseniz rendelediğiniz domatesleri şeker ile tuz atıp pişirin. Domates kullanmıyorsanız sosunuzun kıvamını yarım su bardağı su ile açın.



Küçük küpler halinde doğradığınız tırnak pidelerini geniş bir servis tabağına alın. Sıcak et suyu ile pideleri ıslattıktan sonra tabaktaki fazla et suyunu süzün. Pidelerin üzerine çırpılmış yoğurdu dökün. Ardından domates sosunu ekleyin. Kızarttığınız köfteleri sosun üzerine dizdikten sonra eritilmiş tereyağını tüm tabağın üzerine gezdirin. Kızarttığınız domates dilimleri ve biberlerle süslediğiniz yemeğiniz servise hazır.