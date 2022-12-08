Balamir Gündoğdu kimdir? Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu'nun biyografisi

Balamir GÜNDOĞDU 1966 yılında Tokat’ta doğdu. Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden 1987 yılında mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye bölümünde ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisans yaptı.



1990 yılında İçişleri Bakanlığında Denetmen olarak göreve başladı. Mahalli İdareler Kontrolörü olarak, yerel yönetimler üzerinde teftiş, özel teftiş, ön inceleme, araştırma ve soruşturma görevlerini yürüttü.



2002-2003 yılları arasında TBMM KİT Komisyonunda raportörlük,

2004-2009 yılları arasında Altındağ Belediyesinde Başkan Yardımcılığı,

2009-2014 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter Yardımcılığı,

2014-2015 yılları arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreterlik,

2016’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı,

2016-2019 yılları arasında EGO Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.

2019 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak atanmış ve halen görevine devam etmektedir.



Birçok AB projesinde koordinatör olarak görev yaptı ve “Ankara Ulus Tarihi Kent Merkezi(Hacıbayram) Projesi”ni yürüttü.



Ankara Metropol İmar A.Ş. ve Şanlıurfa Belsan A.Ş. yönetim kurulu başkanlığı görevlerini ifa etti.



Kamu yönetimi, belediye bütçe ve muhasebe sistemleri, idarenin yeniden yapılanması, yerel yönetim reformlarının gerçekleştirilmesi konularında İçişleri Bakanlığının oluşturduğu komisyonlarda aktif olarak görev aldı. Kamu yönetimi ve yerel yönetimler konularında birçok makalesi çeşitli dergilerde yayımlanmış olup “İl Özel İdaresi Bütçe ve Muhasebe Sistemi” isimli bir kitabı bulunmaktadır.



Evli ve iki çocuk babasıdır.