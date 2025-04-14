Balık Ayhan (Ayhan Küçükboyacı) kimdir, kaç yaşında?

Balık Ayhan, gerçek adıyla Ayhan Küçükboyacı, İstanbul'un Hacıhüsrev semtinde doğmuş ve Roman müziğinin sevilen isimlerinden biridir. Sekiz çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Ayhan, müzikle iç içe bir ortamda büyümüştür. Çocuk yaşlarda teneke kutulardan yaptığı darbukalarla müziğe olan ilgisi başlamış, ilk gerçek darbukasına ise altı yaşında sahip olmuştur.



Profesyonel müzik kariyerine 16 yaşında Galata Kulesi'nde adım atan Balık Ayhan, özellikle Roman müziği alanında tanınmış ve çeşitli televizyon programlarında yer almıştır. Ayrıca, "Bizim Mahalle" ve "Kara Çalı Gibi" gibi parçalarıyla da geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır.