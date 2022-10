Beats By Girlz Türkiye Festivali Yapı Kredi bomontiada'da başlıyor

Müzikten teknolojiye, kreatif pek çok alanda tüm renklerin aynı canlılıkta parladığı bir dünya yaratan Beats By Girlz Türkiye Festivali, ilk kez bu sene düzenleniyor ve 4-5-6 Kasım’da gerçekleşiyor. #BuFestivalBizim diyerek yola çıkan Beats By Girlz Türkiye Festivali, #birlikte etiketiyle tüm ziyaretçileri öğrenmeye, düşünmeye, güçlenmeye ve eğlenmeye davet ediyor.

Beats By Girlz Türkiye, kısaca BBGz, müzik endüstrisinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kendi müziğinin peşindeki, kendi hikayesini anlatmak isteyen genç kadınları destekleyen bir müzik ve teknoloji girişimi. Hem dünya çapında ünlü sanatçıları hem de Türkiye’nin her bölgesinden müzisyenleri, teknoloji uzmanlarını, eğitimcileri buluşturarak Türkiye çapında toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten bir müzik ve teknoloji topluluğu yaratmayı amaçlıyor.

KATILIM ÜCRETSİZ



4-5-6 Kasım tarihlerinde Yapı Kredi bomontiada’da gerçekleşecek festivalin ana destekçileri arasında Mavi, Paribu, Hepsiburada, Zuhal Müzik, Yves Rocher, Uber, Vitruta, TikTok yer alırken Yapı Kredi bomontiada başta olmak üzere, Babylon, Postane ve Atölye ise festivalin mekan destekçileri arasında. Kültür kurumlarından British Council, Culture Civic ve Sivil Düşün iş birliğiyle Şişli Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşen festivalin programında atölyeler, konuşmalar, forum ve konserler yer alıyor. Medya destekçileri Aposto, Argonotlar, Artful Living, calling, Dadanizm, dergy, Kafa, Kafa Radyo ve Medyascope olan festivale katılım ücretsiz. Programda yer alan atölye, konuşma ve forumlara festival web sitesinden kayıt oluşturarak katılmak mümkün. Konserlere katılım için herhangi bir kayda ihtiyaç duyulmuyor.



Festivalin açılış ve kapanış partileri özel etkinlik olup bilet satışıyla girişler sağlanacaktır. 4 Kasım Cuma akşamı Babylon’da gerçekleşecek #turnoutthebeat: Festival Açılış Partisi’nde Buğra Büyükşimşek, Florence K. Delight, SHEB ve Jilet Sebahat seyirciyle buluşacak. Festival 6 Kasım Pazar akşamı yine biletli bir etkinlik olan Babylon’da gerçekleşecek KİKA, Ceytengri in Mutantlar Cehennemi, Zeynep Ocak ve Şevval Kılıç performansıyla sonlanacak. Biletler, Biletix üzerinden satın alınabiliyor.



Beats by Girlz Türkiye’nin Apple Music iş birliğiyle hazırladığı çalma listesiyle festival öncesi ısınma turları da devam ediyor. Melike Şahin, Kalben, Seda Erciyes, Nilipek., Jamz Supernova ve daha birçok ismi festivalden önce Beats by Girlz Türkiye x Apple Music çalma listesinden dinleyerek konserlere hazırlık yapabilirsiniz. Ayrıca festival katılımcılarına 30 gün MUBI üyeliği hediye edilecek. Katılımcılar MUBI kataloğundaki sevdiği filmlere Beats by Girlz Türkiye iş birliğiyle kolayca ulaşabilecek. Ayrıca herkese açık olan Zuhal Müzik’in kurduğu Roland deneyim alanında üç gün boyunca müzikseverler piyanodan davula, synthesizer’dan gitara kadar tüm enstrümanlarla #birlikte müzik yapmanın keyfini sürecekler.

MÜZİĞİN COŞKUYLA YÜKSELDİĞİ YARATICI BİR PLATFORM



Festival kapılarını 4 Kasım Cuma günü #beatsopening Deniz Taşar ve Melike Şahin konserleriyle açacak. Hafta sonu boyunca günün farklı saatlerinde gerçekleşecek DJ performans ve konserler, festivalin coşkusunu zirveye çıkaracak. 5 Kasım’da yerli müzik sahnesinin kadın müzisyenlerini birlikte göreceğimiz #localbeats performansından sonra #turnoutthebeat kapsamında farklı müzik türlerini harmanlayarak sürükleyici ritimler yaratan İngiltere’nin yeni nesil DJ’lerinden Jamz Supernova DJ kabininde olacak.



Festivalin son günü kapanış sahnesi Mavi’nin katkılarıyla düzenlenen Kalben Sunar: Paradiso Fest’e ait. Güneş Özge ve Melis Güven’in de yer aldığı Paradiso Fest’te şarkıcı/söz yazarı ekolünü yaşatan, kendi hikayelerini özgürce anlatan kadınların muhteşem seslerini katılımcılar beraber dinliyor. Bu dünyanın en çok müzik ve sanat yoluyla güzelleşeceğine olan inancın buluşması bu özel konsept, Beats By Girlz Türkiye Festivali’nde izleyicilerle buluşacak.