Beckham ailesinde sular durulmuyor: Gerilimin sebebi Nicola Peltz mi?

İngiliz basınında yer alan iddialara göre, Nicola Peltz’in sert ve iddialı tavırları, aile içinde zaman zaman tartışmalara yol açıyor. David ve Victoria Beckham çifti, nezaket ve saygıya büyük önem verirken, Nicola Peltz'in bu konuda daha farklı bir tutum sergilediği öne sürüldü. Brooklyn’in ise çoğu zaman eşinin davranışlarını yumuşatmaya çalıştığı ifade edildi.

Gerginlik, Brooklyn ve Nicola’nın David Beckham’ın 50. yaş günü kutlamalarına katılmamasıyla iyice belirginleşti.

Nicola Peltz'in yakın çevresinden gelen açıklamalar, Brooklyn’in ailesindeki “duygusal istismar ve toksik davranışları” fark ettiği yönündeydi. Ancak Beckham ailesine yakın kaynaklar, bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

The Mirror'da yer alan habere göre, aile içindeki anlaşmazlıkların Brooklyn ve Nicola birlikte olduğu sürece devam edeceği tahmin ediliyor.