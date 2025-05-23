Beckham ailesinde sular durulmuyor: Gerilimin sebebi Nicola Peltz mi?

Brooklyn Beckham ve ailesi arasındaki gerilim hız kesmeden devam ediyor. Aileye yakın bazı kaynaklar, bu küslüğün Nicola Peltz'ten kaynaklandığını iddia etti.

Beckham ailesinde sular durulmuyor: Gerilimin sebebi Nicola Peltz mi?

İngiliz basınında yer alan iddialara göre, Nicola Peltz’in sert ve iddialı tavırları, aile içinde zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

David ve çifti, nezaket ve saygıya büyük önem verirken, Nicola Peltz'in bu konuda daha farklı bir tutum sergilediği öne sürüldü. Brooklyn’in ise çoğu zaman eşinin davranışlarını yumuşatmaya çalıştığı ifade edildi.

Beckham ailesinde sular durulmuyor: Gerilimin sebebi Nicola Peltz mi? - 1

Gerginlik, Brooklyn ve Nicola’nın ’ın 50. yaş günü kutlamalarına katılmamasıyla iyice belirginleşti.

Beckham ailesinde sular durulmuyor: Gerilimin sebebi Nicola Peltz mi? - 2

Nicola Peltz'in yakın çevresinden gelen açıklamalar, Brooklyn’in ailesindeki “duygusal istismar ve toksik davranışları” fark ettiği yönündeydi. Ancak Beckham ailesine yakın kaynaklar, bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Beckham ailesinde sular durulmuyor: Gerilimin sebebi Nicola Peltz mi? - 3

The Mirror'da yer alan habere göre, aile içindeki anlaşmazlıkların Brooklyn ve Nicola birlikte olduğu sürece devam edeceği tahmin ediliyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...