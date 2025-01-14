Bedia Ener Öztep kimdir? Usta oyuncu Bedia Ener Öztep öldü mü, neden öldü?

Bedia Ener Öztep, 15 Haziran 1954 tarihinde İstanbul'da doğdu. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır.



1968 yılında, Bakırköy Halkevi'nde oyunculukla sanat hayatına başlayan Bedia Ener, 1970 yılında Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi.



Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları, Asuman Dabak Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı.



Kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol alan Ener, aynı zamanda bir seslendirme sanatçısıdır.



J. K. Rowling'in kaleme aldığı dünyaca ünlü Harry Potter adlı fantastik roman serisinin filmlerinde Profesör McGonagall'ın Türkçe seslendirmesini yapmıştır.