Belçikalı grup Hooverphonic İstanbul'da

14 Temmuz 2023 Cuma gecesi Maximum Uniq Açıkhava'da gerçekleşecek Greenify Festival'in bu yılki ana konuğu, Belçikalı grup Hooverphonic olacak. Grup, kurulduğu 1996 yılından bu yana trip hop’u, pop ve çok sesli elementleri sentezlemesiyle biliniyor.

Hooverphonic öncesinde, darkwave ve synth pop tarzındaki sevilen şarkılarıyla tanınan Jakuzi, trip hop’tan caz’a, hip hop’tan ‘70’ler rock’a farklı türlerdeki dünya müziğini sevenleriyle buluşturan Fransız müzisyen Hugo Kant ve dark pop/goth rock eksenindeki müziğiyle dikkat çeken müzisyen Övünç Dan'ın tek kişilik projesi, Kana Kana sahne alacak.

Hooverphonic, "2Wicky", "Eden", "Mad About You", "Anger Never Dies", "Amalfi", "Badaboum" ve "Romantic" gibi hit parçalarla ülkemizde de oldukça seviliyor. Grubun yepyeni şarkısı 'Por Favor' ise geçtiğimiz hafta yayınlandı.