Bergen filmi ne zaman televizyonda yayınlanacak? Tarih belli oldu

Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde oynadığı "Bergen", şarkıcı Belgin Sarılmışer'in trajik olaylarla bezeli hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Zengin oyuncu kadrosu ile dikkatleri çeken filmde, Abdullah'la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran başrolleri paylaşıyor.



Dram ağırlıklı biyografi türündeki yapımda, birbirinden başka güvenecekleri kimsesi olmayan bir anne ve kızın hayatta kalma mücadelesine odaklanılmıştı.



Yapımcılığını Orchestra Content'in yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un kaleme aldığı filmin yönetmenliğini ise Mehmet Binay ve Caner Alper üstlenmişti.



NE ZAMAN TELEVİZYONDA YAYINLANACAK?



Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı Bergen'in, TV'de ilk kez 27 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında olacağı iddia ediliyor.

