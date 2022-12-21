Berk Cankat kimdir, kaç yaşında, nereli?

Aslen Çerkes kökenli olan Berk Cankat, 9 Mayıs 1984 tarihinde Ankara'da doğdu. Çocukluğu, mimar olan ve müteahhitlik yapan babasının mesleği sebebiyle; Ankara, Eskişehir ve Hatay gibi şehirlerde geçti. Bu sebeple; ilkokul'u Hatay'da, ortaokul ve lise'yi ise Ankara'da okudu. Ortaokul ve lise döneminde, okul tiyatrosunda yer aldı. Amatör olarak ilk tiyatro deneyimini de, 1999 senesinde Haldun Taner'in yazdığı "Ay Işığında Samata" oyununda aldığı rol ile kazandı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Bilkent Üniversitesi - Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi - Grafik Tasarım Bölümü'nden mezun oldu. (2002-2007)

OYUNCULUK KARİYERİ HAKKINDA

Üniversiteden mezun olduktan sonra çok yakın arkadaşı ile birlikte grafiker mesleğini yapmak için İstanbul’a geldi. İstanbul'a geldikten sonra oyuncu olmaya karar verdi. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi aldı ve artık profesyonel olarak tiyatro hayatına başladı. İlk televizyon dizisi tecrübesini ise, 2013-2014 yılları arasında FOX'ta yayınlanan, Sana Bir Sır Vereceğim dizisi ile kazandı.Bu dizi ile adını duyurduktan sonra, 2014 yılında Medcezir dizisine konuk oyuncu olarak katıldı ve dizide "Cem" karakterine hayat verdi.

2014 yaz sezonunda Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve 2015 yılında sona eren Güzel Köylü dizisinde "Cemal" karakterini canlandırdı. Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Yeniçeri acemisi olan "İskender(Alex)" karakterini canlandırdı.2017 yılında yayınlanmaya başlayan Yıldızlar Şahidim adlı dizide Özge Gürel ile birlikte başrolde oynadı.