Beverly Hills 90210’un yıldızlarından taziye mesajları

Rol arkadaşı Jennie Garth ise taziye mesajında “Uzun zamandır arkadaşım olan ve sık sık tanıdığım en güçlü insanlardan biri olarak tanımladığım Shannen'in kaybından duyduğum büyük üzüntüyü hala atlatmaya çalışıyorum. Aramızdaki bağ gerçek ve dürüsttü. Sık sık birbirimizle yarıştırıldık ancak bunların hiçbiri karşılıklı saygı ve hayranlık üzerine kurulu gerçek ilişkimizin gerçeğini yansıtmıyordu” ifadelerini kullandı.



LUKE PERRY’E ATIFTA BULUNDU



Bir diğer rol arkadaşı Brian Austin Green ise “Shan, kız kardeşim. Sen beni her şeye rağmen sevdin. Aşk anlayışımın büyük bir parçasıydın” mesajını paylaştı. Dizide ‘Andrea’ rolünü oynayan Gabrielle Carteris ise dizide ‘Dylan’ karakteriyle Doherty’nin sevgilisini canlandıran ve 2019’da ölen Luke Perry’e gönderme yaparak “Çok genç, çok üzücü. Huzur içinde yat Shannen. Luke'un seni sevmek için kollarını açarak orada olduğunu biliyorum" dedi.