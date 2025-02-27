Beyhan Benardete kimdir? Türkiye'nin ilk kadın golf öğretmeni Beyhan Benardete kaç yaşında, neden öldü?
Beyhan Benardete, sosyal medya kullanıcılarının merak edip araştırdığı isimlerin başında yer almaya başladı. Golf dünyasının önemli simaları arasında yer alan Beyhan Benardete, 60 yaşında hayatını kaybetti. Beyhan Benardete'nin vefatının ardından hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılmaya başladı. Peki, Beyhan Benardete kimdir? Türkiye'nin ilk kadın golf öğretmeni Beyhan Benardete kaç yaşında, neden öldü?
Türkiye'nin ilk kadın golf öğretmeni olan Beyhan Benardete'nin kim olduğu, vefat haberinin gelmesinin ardından merak ediliyor. Peki, Beyhan Benardete kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?
BEYHAN BENARDETE KİMDİR?
Beyhan Goldman Benardete, Türkiye'nin ilk kadın golf öğretmeni ve iş insanıdır. Londra'daki Dünya Golf Öğretmenleri (WGT) Federasyonu'nun okulundan öğretmenlik diploması alarak bu alanda öncü olmuştur. Ayrıca, Türkiye'yi Avrupa'da golf turnuvalarında temsil eden ilk kadın sporcu unvanına sahiptir.
İş dünyasında da aktif olan Benardete, Balıkesir'in Gönen ilçesinde solucan üretimi üzerine bir çiftlik kurarak farklı sektörlerde girişimlerde bulunmuştur.
Özel hayatında, ünlü iş insanı Adil Benardete ile evli olan Beyhan Benardete'nin iki oğlu bulunmaktadır. Oğullarından biri Berlin'de çalışmakta, diğeri ise eğitimine devam etmektedir.
BEYHAN BENARDETE NEDEN ÖLDÜ?
Çamlık Mahallesi’ndeki bir sitede yaşayan 60 yaşındaki Benardete’ye ulaşamayınca, yetkililer durumu jandarmaya bildirerek tesisin sağlık ekibiyle birlikte eve girdi. Evde hareketsiz halde bulunan Benardete’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerine gelen Bodrum Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemede, Benardete’nin vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Benardete’nin cenazesi ön otopsi işlemlerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.
İş dünyasının ve golf camiasının önemli isimlerinden olan Beyhan Benardete’nin ani ölümü, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.
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