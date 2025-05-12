Bilim insanları evrenin sonunu hesapladı: Beklenenden erken bitecek

Bilim insanlarının son hesaplamalarına göre evrenin sonunun düşünülenden daha erken olacak.



Ancak yine de halen muazzam derecede uzak bir gelecekten söz ediliyor. Yeni hesaplamaya göre, evrenin sonu 10^78 (1’den sonra 78 sıfır) yıl sonra gelecek.



Hesaplama Hollanda'daki Radboud Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi tarafından yapıldı. Ekip nötron yıldızları ve beyaz cüceler gibi en dayanıklı kozmik nesnelerin bile daha önce gözden kaçan bir süreçle buharlaştığını iddia etti.



Çalışmada nötron yıldızları dahil tüm büyük nesnelerin "kütle çekimsel çift üretimi" adı verilen bir süreçle enerji sızdırdığı ileri sürüldü.



Araştırmacılara göre bu süreç, ağır nesnelerin etrafındaki uzay ve zamanın eğrilmesine ve bunun sonucunda sanal parçacıkların enerjiyi de beraberinde götürerek kaçan gerçek parçacıklara dönüşmesine neden oluyor.

HAWKING RADYASYONU



Onlarca yıl boyunca bilim insanları, bu tür buharlaşmanın yalnızca ünlü fizikçi Stephen Hawking'in adını taşıyan Hawking radyasyonu adlı süreçle kara deliklerde gerçekleştiğine inanıyordu.



Ancak bu yeni araştırma, “buharlaşmanın” gerçekleşmesi için bir kara deliğin olay ufkuna ihtiyaç olmadığını, yalnızca aşırı derecede kavisli bir uzay-zaman dokusunun yeterli olduğunu öne sürüyor.



Önceki çalışmalarda, en kalıcı ölü yıldızların, yani beyaz cücelerin 10^1100 yıl dayanacağı tahmin edilmişti. Yeni çalışma 10^78 yıl ile bu süreyi önemli ölçüde kısaltıyor.

ŞÜPHELER



Ancak araştırma henüz hakemli bir bilimsel dergide yayınlanmadı. Şu anda hakem onayından geçmeyi bekleyen makalelerin yer aldığı arşiv sitesi ArXiv’e yüklenmiş durumda.



Bilimsel çalışmalarda hakem onayı, bir araştırmanın bağımsız bilim insanlarınca gözden geçirilip teyit edilmesi anlamına geliyor.



Bu yüzden hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler daha güvenilir kabul ediliyor.

