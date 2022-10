Bill Skarsgard ve Lily-Rose Depp Nosferatu için bir araya geliyor

‘O’ filmindeki korkutucu Pennywise karakteriyle ünlenen Bill Skargard ve HBO yapımı The Idol için gün sayan Lily-Rose Depp , aynı projede bir araya geliyor. İkili, 1922 yapımı kült sessiz filmlerinden ‘Nosferatu’ nun yeniden çekimi için bir araya geliyor. Yönetmenliğini Robert Eggers ’ın yapacağı film, 19. yüzyılda Almanya’da yaşayan bir kadın ile bir vampirin saplantılı hikayesini konu alıyor.

The Focus Features’ın üstlendiği filmin yapımcıları arasında Jeff Robinov, John Graham, Eggers, Chris Columbus ve Eleanor Columbus yer alıyor.



Yönetmen Roberts Eggers daha önce The Witch ve The Northman gibi başarılı yapımlara imza attı.