Binlerce halının serildiği tarlalar renklendi

Havanın bugünlerde 45’li dereceleri gördüğü kentte halı güneşlendirme işleminin çalışanlar açısından zorlu olduğunu belirten Börekçi, “Her yıl olduğu gibi yine halı tarlasını faaliyete geçirdik. Halılarımız burada güneşlendirilip, daha sonra yıkanıp sahiplerine teslim edilecek. Bu işlemle hem halıya zarar veren bakteriler ve akarlar arındırılıyor hem de yün iplik güneşte kendi rengini buluyor. Daha canlı oluyor” dedi.



İlçenin farklı noktalarındaki halı tarlaları turizme de katkı sunuyor.



Yerli ve yabancı fotoğraf meraklıları, halı tarlalarına gelerek, buralarda fotoğraf çekip, ilçe turizmine katkı sağlıyor.