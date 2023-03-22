Birçok filmin çekildiği Yeşilyurt'ta 90 konak depremlerde hasar gördü

Konakları, tescilli yapıları ve yeşil alanlarıyla önceden bazı film ve dizilere ev sahipliği yapan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki 100 konaktan 90'ı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar gördü. Yöreye özgü mimari özellikleri yansıtan, kerpiç, ahşap ve taş kullanılarak inşa edilen birçok yapıya sahip Yeşilyurt, depremlerde hasar gördü.



Restorasyon projelerinin uygulandığı Lezzet Caddesi'ndeki tarihi Yeşilyurt konakları ile müzelerde de hasarın oluştuğu ilçede enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

