Birçok filmin çekildiği Yeşilyurt'ta 90 konak depremlerde hasar gördü

Konakları, tescilli yapıları ve yeşil alanlarıyla önceden bazı film ve dizilere ev sahipliği yapan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki 100 konaktan 90'ı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar gördü. Yöreye özgü mimari özellikleri yansıtan, kerpiç, ahşap ve taş kullanılarak inşa edilen birçok yapıya sahip Yeşilyurt, depremlerde hasar gördü.
Restorasyon projelerinin uygulandığı Lezzet Caddesi'ndeki tarihi Yeşilyurt konakları ile müzelerde de hasarın oluştuğu ilçede enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
HANGİ YAPIMLAR ÇEKİLDİ?
Tarihi ve doğal güzellikleriyle son yıllarda yönetmen ve yapımcıların da ilgisini çeken ilçede, 13'ü tescilli 100 konak bulunuyor. Önceden "Zalo", "Gizemli Köy", "Hanzap", "Bakıcı", "Koku", "Son Arzu" filmlerinin yanı sıra "Girift" dizisinin çekildiği Yeşilyurt'taki konaklardan 90'ı depremlerde hasar gördü.