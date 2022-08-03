Blackpink'ten yeni albüm geliyor

K-pop grubu Blackpink'in yeni albümleri Born Pink eylülde müzikseverlerle buluşacak.

Blackpink'ten yeni albüm geliyor

Haberler 03.08.2022 - 11:17

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Blackpink panda Fu Bao yüzünden eleştirilerin hedefinde

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Jisoo, Jennie, Lisa ve Rose isimlerinden oluşan Güney Koreli K-pop grubu Blackpink yeni albümlerini yayınlayacak.

Grup ekim ayında dünya turuna başlamadan önce eylül ayında projenin tamamını müzikseverlere sunacak.

Blackpink dünyanın dört bir yanındaki hayranlarıyla olan duygusal bağını genişletmek için grup tarihinin en kapsamlı dünya turuna çıkacak.

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