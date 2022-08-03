Blackpink'ten yeni albüm geliyor

Jisoo, Jennie, Lisa ve Rose isimlerinden oluşan Güney Koreli K-pop grubu Blackpink yeni albümlerini yayınlayacak.



Grup ekim ayında dünya turuna başlamadan önce eylül ayında projenin tamamını müzikseverlere sunacak.



Blackpink dünyanın dört bir yanındaki hayranlarıyla olan duygusal bağını genişletmek için grup tarihinin en kapsamlı dünya turuna çıkacak.