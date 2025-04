Bodyguard geri dönüyor: Taylor Swift imza atmaya çok yakın

Kevin Costner'la Whitney Houston'ın başrollerini paylaştığı 90’lı yılların efsane filmi Bodyguard, yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Warner Bros’un yapımcılığını üstlendiği projede, başrol için pop yıldızı Taylor Swift’in adı öne çıkıyor.



İngiliz basınına göre Swift, filmde Whitney Houston’ın canlandırdığı karakteri oynamak için Warner Bros’la anlaşmaya çok yakın. Uzun süredir devam eden görüşmelerin son aşamaya geldiği ve anlaşmanın yakında tamamlanacağı belirtiliyor.



Yeni versiyonun müziklerinde Taylor Swift’in katkıda bulunacağı, filmle birlikte satılacak ürünlerin ve diğer başrol oyuncusunun da görüşmelerde ele alındığı bildirildi.

SEVGİLİSİ ERKEK BAŞROL OLABİLİR



Whitney Houston’a Kevin Costner’ın eşlik ettiği orijinal filmdeki erkek başrol içinse Brad Pitt, Ben Affleck, Tom Cruise ve Swift’in sevgilisi Travis Kelce gibi güçlü isimler konuşuluyor.



Filmin yönetmen koltuğunda, Taylor Swift: The Eras Tour belgeselini de yöneten Sam Wrench oturacak. Senaryo ise Juror #2 ve Escape Plan ile tanınan Jonathan Abrams’a emanet.



Henüz oyuncu kadrosunun tamamı açıklanmadı. Ancak film, orijinal hikayeye sadık kalarak bir pop yıldızı ile koruması arasındaki ilişkiyi konu alacak.



1992 yapımı Bodyguard, iki Oscar adaylığı almış ve film müzikleriyle tüm zamanların en çok satan albümlerinden birine imza atmıştı. Özellikle Whitney Houston’ın seslendirdiği I Will Always Love You şarkısı, hâlâ dünya genelinde büyük beğeni topluyor.