Borsa Restaurant’ın geleneksel iftar sofrası Ramazan Ayı’na özel Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da saray ihtişamıyla buluşuyor
Türk mutfağının köklü mirasını modern dokunuşlarla harmanlayan Borsa Restaurant, sadece Ramazan ayına özel lezzetleriyle misafirlerine unutulmaz bir iftar deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Kandilli’deki lokasyonunda sunduğu eşsiz tatları, Çırağan Palace Kempinski İstanbul’un büyüleyici atmosferine de taşıyor. Michelin Guide ve Gault Millau İstanbul seçkilerinde ödüllendirilen Borsa Restaurant, Osmanlı saray mutfağı ve Anadolu’nun zengin lezzetlerini Ramazan ayına özel hazırladığı menüsüyle sunuyor.
Borsa Restaurant, Kandilli’deki restoranının yanı sıra Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da sunduğu Ramazan menüsüyle, geleneksel tatları usta dokunuşlarla bir araya getirerek iftar sofralarına taşıyor.
Ramazan ayının ruhuna uygun olarak hazırlanan menü, iftar sofralarının geleneksel İftariyelikleriyle başlıyor. İftariyelikler arasında Kayseri pastırması, Akçaabat Tereyağı, petek bal, Vakfıkebir pidesi ve peynir çeşitleri gibi lezzetler yer alıyor.
Taze ve mevsiminde seçilen malzemelerle hazırlanan zeytinyağlılar ve salata menüye ferahlatıcı bir dokunuş katarken, günün çorbası ise sıcacık ve taze sunumuyla iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor.
Sıcak başlangıçlar arasında, Tonya telli peyniriyle hazırlanan Karadeniz pidesi, su böreği, etli karalahana sarması ve mandıra yoğurdu bulunuyor.
Ana yemekler ise ayrı ayrı hazırlanan üç farklı lezzetten oluşuyor: Et döner kebap, ızgarada pişirilmiş Borsa usulü köfte ve hünkar beğendi eşliğinde “Konya” usulü taş fırında kuzu tandır. Her biri geleneksel tariflere sadık kalınarak özenle pişiriliyor.
Finalde ise geleneksel güllaç, baklava, şekerpare, kazandibi, fırın sütlaç, ekmek kadayıfı, Borsa usulü hurmalı incir, profiterol gibi tatlılar ikram ediliyor.
Boğaz manzarası eşliğinde sunulan iftar deneyimi, hem lezzeti hem de tarihi atmosferiyle Ramazan akşamlarını unutulmaz kılıyor. Borsa Restaurant’ın Ramazan menüsü, ay boyunca Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da misafirlerini bekliyor.
Bilgiler:
Rezervasyon yapılabiliyor. İftar için özellikle en az 4-5 gün öncesinde rezervasyon yapılması öneriliyor.
Borsa Restaurant / Kandilli
İletişim& Rezervasyon Bilgisi: 0216 460 03 04
Adres: Kandilli Cad. Liseli Sok. Kandilli Üsküdar/İstanbul
Çırağan Palace Kempinski İstanbul
Detaylı Bilgi ve Rezervasyon: 0212 326 46 20
Adres: Çırağan caddesi Yıldız mahallesi 32 Beşiktaş / İstanbul – 34349
Borsa Restaurant hakkında:
Borsa Restaurant Adile Sultan Sarayı’nın muhteşem boğaz manzarasına karşı Türk ve Osmanlı Mutfağından oluşan menüsü ile misafirlerini ağırlıyor. Osmanlı Saray ve Türk Mutfağı ile yöresel Anadolu Mutfaklarından sentezlenen en seçkin yemekleri sunuyor. Muhteşem deniz manzaralı "Cennet Bahçesi" ile hizmet veren restoran, sarayın ihtişamına yakışan menü ve konseptiyle boğazın en seçkin mekanlarından biri olarak hizmet veriyor.
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