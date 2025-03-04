Borsa Restaurant’ın geleneksel iftar sofrası Ramazan Ayı’na özel Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da saray ihtişamıyla buluşuyor

Borsa Restaurant, Kandilli’deki restoranının yanı sıra Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da sunduğu Ramazan menüsüyle, geleneksel tatları usta dokunuşlarla bir araya getirerek iftar sofralarına taşıyor.



Ramazan ayının ruhuna uygun olarak hazırlanan menü, iftar sofralarının geleneksel İftariyelikleriyle başlıyor. İftariyelikler arasında Kayseri pastırması, Akçaabat Tereyağı, petek bal, Vakfıkebir pidesi ve peynir çeşitleri gibi lezzetler yer alıyor.

Borsa Restaurant'ın Ramazan menüsünde Osmanlı saray mutfağı ve Anadolu’nun zengin lezzetleri buluşuyor.

Taze ve mevsiminde seçilen malzemelerle hazırlanan zeytinyağlılar ve salata menüye ferahlatıcı bir dokunuş katarken, günün çorbası ise sıcacık ve taze sunumuyla iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor. Sıcak başlangıçlar arasında, Tonya telli peyniriyle hazırlanan Karadeniz pidesi, su böreği, etli karalahana sarması ve mandıra yoğurdu bulunuyor.

Ana yemekler ise ayrı ayrı hazırlanan üç farklı lezzetten oluşuyor: Et döner kebap, ızgarada pişirilmiş Borsa usulü köfte ve hünkar beğendi eşliğinde “Konya” usulü taş fırında kuzu tandır. Her biri geleneksel tariflere sadık kalınarak özenle pişiriliyor.



Finalde ise geleneksel güllaç, baklava, şekerpare, kazandibi, fırın sütlaç, ekmek kadayıfı, Borsa usulü hurmalı incir, profiterol gibi tatlılar ikram ediliyor.



Boğaz manzarası eşliğinde sunulan iftar deneyimi, hem lezzeti hem de tarihi atmosferiyle Ramazan akşamlarını unutulmaz kılıyor. Borsa Restaurant’ın Ramazan menüsü, ay boyunca Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da misafirlerini bekliyor.