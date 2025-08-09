Brendan Fraser'ın yeni filminin ilk fragmanı yayınlandı

Bir dönem aldığı kilolarla gündem olan ve sinemaya küstüğünü açıklayan daha sonra beyazperdeye geri döndüğü ilk filmle Oscar kazanan Brendan Fraser'ın yeni filmi "Kiralık Aile"den ilk fragman yayınlandı.



Film, 20 Şubat 2026’da sinemalarda izleyiciyle buluşacak.



Dünya prömiyerini Eylül ayında Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapmaya hazırlanan film 20 Şubat 2026’da sinemalarda izleyiciyle buluşacak.



Japon yönetmen Hikari imzalı filmde geçimini sağlamak için Japonya’daki bir "Kiralık Aile Ajansı" üzerinden geçici aile rolleri üstlenmeye başlayan karakter, zamanla bu sahte ilişkilerde gerçek bağlar kurmaya başlıyor.



Fraser, filmde Tokyo’da yaşayan Amerikalı bir aktörü canlandırıyor.



"Kiralık Aile" Brendan Fraser’ın 2023'te The Whale ile kazandığı Oscar’ın ardından ilk başrol performansı olma özelliği taşıyor.



Mumya'dan Orman Kaçkını'na 90'lı yıllar boyunca komedi ve macera türünde filmlerle seyirci karşısına çıkan aktör,, bir süre sonra setlere küsmüştü.



2022'de 276 kilo obez bir adamı canlandırdığı "Balina" filmiyle Venedik'te dakikalarca ayakta alkışlanmış, 2023'ün Oscar töreninde ilk heykelciğini kucaklamıştı.