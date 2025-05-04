Brezilya'da Lady Gaga konserine bombalı saldırı girişimi engellendi

Brezilya polisi, Lady Gaga'nın dün Copacabana Plajı'nda verdiği konsere yönelik bombalı saldırı planlayan iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Brezilya'da Lady Gaga konserine bombalı saldırı girişimi engellendi

'nın dün Breziya'nın Rio de Janeiro kentinde bulunan Copacabana Plajı'nda verdiği konsere yönelik engellendi.

polisi, olayda iki kişinin gözaltına alındığını belirterek, şüphelilerin konser sırasında el yapımı patlayıcılar kullanarak saldırı gerçekleştirmek üzere kişileri organize ettiğini belirtti.

Brezilya'da Lady Gaga konserine bombalı saldırı girişimi engellendi - 1

Polis, şüphelilerin sosyal medyada ün kazanmak için söz konusu saldırıyı planladığını ifade etti.

'nın dün ücretsiz olarak verdiği konsere 2 milyondan fazla kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

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