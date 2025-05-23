Brezilyalı fotoğrafçı Sebastiao Salgado, 81 yaşında vefat etti

Siyah-beyaz dramatik fotoğraflara imza atan usta fotoğrafçının vefatı, eşi Lelia ile kurduğu Instituto Terra tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, "Kurucumuz, akıl hocamız ve ebedi ilham kaynağımız Sebastiao Salgado'nun vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz." ifadeleriyle duyuruldu. Salgado, Brezilya’nın Minas Gerais kırsalında dünyaya geldi. Sao Paulo'da ekonomi eğitimi alan sanatçı, 1970'li yılların başında eşiyle Paris’e taşındı. Fotoğrafçılığa Paris'te başlayan Salgado kısa sürede ün kazandı. Elliyi aşkın yıla yayılan üretken kariyeri boyunca 130'dan fazla ülkeye seyahat eden sanatçı, siyah-beyaz kompozisyonlarla toplumsal sorunları belgeledi, doğa fotoğrafları ile dünyanın yaşadığı sorunlara dikkati çekti. Sebastiao Salgado'nun 1986’da Amazon ’daki Serra Pelada madeninde yasa dışı altın arayan işçileri ölümsüzleştirdiği fotoğrafı, en ünlü eserleri arasında yer aldı. Çevre konusundaki hassasiyetini eşiyle Minas Gerais’teki aile çiftliğinde hayata geçiren Salgado, 1998'de yerli Atlantik ormanını eski haline getirmek amacıyla Instituto Terra’yı kurdu.

NTV'YE ÖZEL RÖPORTAJ VERMİŞTİ

Sanatçı geçtiğimiz yıl özel bir sergiyle ilk kez İstanbul a gelmiş, NTV'ye özel röportaj vermişti.

Salgado röportajında, "Ben hayatım boyunca fotoğraflarımda daha çok dünyanın az gelişmiş ülkelerindeki zorlu yaşam ve çalışma koşullarını, yoksulluğu, açlığı ve göçleri yansıtmaya çalıştım. Sarsıcı olaylara, savaşlara ve soykırımlara şahit oldum. Gördüklerim beni hasta etti. 80 yılda Amazonlardan Antartika'ya birçok bölgeye, 32 ülkeye gittim. Doğada gördüğüm her şeyi, yok olmaya yüz tutmuş hayvan ve bitki türlerini fotoğrafladım." ifadelerini kullanmıştı.

Sanatçı, Paris'te gençlik yıllarında yakın arkadaş olduğu Ara Güler'in davetiyle 25 yıl önce İstanbul'a gelmiş, burada 2 ay yaşayıp fotoğraflar çekmişti.

"Ara Güler'le Paris'te Magnum Ajansında çalışırken tanışıp çok iyi dost olmuştuk. Onun desteğiyle İstanbul'da 2 ay yaşadım. İstanbul sokaklarında çok yürüdüm ve birçok fotoğraf çektim. Burada çektiğim fotoğraflardan göç konulu bir kitap hazırladım. Hatta Paris'te aramızda bir fotoğraf değiş tokuşu bile yapmıştık. Ben ona benden 10 fotoğraf vermiştim, o da bana kendi 10 fotoğrafını vermişti."

Salgado uzun yıllar Paris'te yaşadı, ekonomi diplomasını aldıktan yıllar sonra, 1973'te tamamen fotoğrafçılığa yöneldi



Yoksul topluluklar başlıca ilgi alanları arasındaydı. Başlıca eserleri arasında yakın tarihli "Amazonia" serisi; dünyanın dört bir yanındaki el emeğini gösteren "Workers" ve mülteciler ve gecekondu sakinleri de dahil olmak üzere geçiş halindeki insanları belgeleyen "Exodus" yer alıyordu.